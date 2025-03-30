شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى: أسأل الله أن يعيد العيد علينا وعلى وطننا العزيز بالخير واليمن والبركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالى الأحد، 30 مارس 2025 07:34 م

تقدمت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وكتبت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":"عيد فطر مبارك، أتمنى لكم دوام الصحة والسعادة. أسأل الله أن يبارك أيامنا وأن يعيد العيد علينا وعلى وطننا العزيز بالخير واليمن والبركات.كل عام وانتم خير".

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