شكرا لقرائتكم خبر عن عميد إعلام القاهرة: 6 أبريل انطلاق امتحانات الميد تيرم وتعقد حضوريا بالكلية والقاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة ثريا البدوى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن الكلية اعتمدت الجدول الزمنى لامتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول من العام الجامعى الجارى، إذ من المقرر أن تبدأ الاختبارات يوم 6 أبريل بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة وتعقد الاختبارات حضوريا بالكلية وقاعات المحاضرات مع توفير كل السبل لاتمام الامتحانات دون أي معوقات.



وأوضحت الدكتورة ثريا البدوى فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى ستجرى وسط متابعة دقيقة ويومية وجولات على اللجان للوقوف على أى مشكلات قد تطرأ على سير العملية وحلها بشكل مباشر، مؤكدة على تشكيل لجنة للمتابعة الدورية بإشراق قطاع التعليم والطلاب بالكلية.



وشددت عميد كلية الإعلام بـ جامعة القاهرة، على ضرورة الالتزام بالضوابط المعمول بها فى امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى" الميد تيرم" ومواجهة كل سبل الغش ، مشددة على تواجد أساتذة المواد أثناء تنظيم ماراثون الاختبارات والمرور على القاعات والمدرجات التي تشهد تنظيم امتحانات.