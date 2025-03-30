شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس في وداع الأنبا باخوميوس: عمود كبير في تاريخ الكنيسة القبطية والان مع تفاصيل الخبر

ودّع قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الراحل الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، خلال صلوات التجنيز التي أقيمت اليوم في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وسط حضور كبير من المطارنة والأساقفة.

وفي كلمته، أعرب قداسة البابا عن حزنه العميق، مؤكدًا أن الكنيسة فقدت شخصية فريدة تركت بصمة كبيرة في تاريخها الحديث، قائلًا: "نودع على رجاء القيامة نيافة الأنبا باخوميوس، شيخ المطارنة والصوت الحكيم في المجمع المقدس".

وأشاد البابا تواضروس بمسيرة الأنبا باخوميوس الممتدة لأكثر من 75 عامًا في خدمة الكنيسة، مؤكدًا أنه كان نموذجًا في الأمانة والإخلاص، وتميزت خدمته بالنجاح والهدوء، وكانت تشع بالنور، مضيفًا: "كان على علاقة قوية بالقديسين، وأولهم أمنا العذراء".

وتأثر البابا بشدة عند حديثه عن علاقة البابا الراحل شنودة الثالث بالأنبا باخوميوس، مشيرًا إلى أن البابا شنودة كان يرى فيه صفات البطريرك الحقيقي: "البابا شنوده قال إن الأنبا باخوميوس كان يستحق أن يكون هو البطريرك".

وفي لحظة مؤثرة، بكى البابا تواضروس وهو يستذكر كلمات الأنبا باخوميوس في أيامه الأخيرة: "كان يقول لي في جلسات خاصة 'عايز أخدم بس مش قادر، صحتي مش جايباني".

واختتم البابا كلمته بتأكيد أن التاريخ سيشهد على دور الأنبا باخوميوس كأحد أعمدة الكنيسة القبطية المعاصرة، موضحًا: "يابخت اللي اتعلم منه وفهم شخصيته.. فقد كان نموذجًا في الوداعة والمحبة، الشجاعة والخبرة، الفكر والحكمة، وعلى رجاء الإيمان نودعه إلى السماء".



