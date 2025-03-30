شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ: هناك تأثيرات للتذبذبات فى درجات الحرارة على المحاصيل والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن هناك تأثيرات للتذبذبات فى درجات الحرارة على المحاصيل، مشيرًا إلى أن الحرارة المرتفعة ليلاً "أثناء موجة الصيف المبكر" تزيد من عمليات تنفس "الظلام" الذى يهدم المادة الجافة التى يكونها النبات حتى يوجهها للدرنات أو الأبصال أو الحبوب أو أى جزء للتخزين وبالتالى يقل "صب" المادة الجافة والتحجيم والأوزان والصلابة والجودة.

أضاف فهيم أن فترة انخفاض درجات الحرارة تؤدى إلى ضعف النمو لأن النباتات أو الأشجار تلجأ إلى تخزين الطاقة على حساب النمو ومع زيادة الحرارة يزيد معدل تنفس الظلام وتستهلك الأشجار جزءً من المادة التى كونتها "الكربوهيدرات اللازمة لتخليق هرمونات التزهير والإخصاب والعقد"، وهذه هى المشكلة .

وأوضح فهيم أن تقلبات درجات الحرارة على نطاق واسع مثل الفترة الحالية يمكن أن تضر النباتات خلال نهاية فصل الشتاء والربيع، والأيام الباردة تليها أيام دافئة او حارة تؤدى إلى اضرار كبيرة فى الشعيرات الجذرية بالتحديد بسبب التفاوت الكبير فى عمليات الامتصاص.

جدير بالذكر أن هناك انخفاض كبير فى درجات الحرارة من اليوم الجمعة يبدأ من الساحل الشمالى الغربى ومناطق الدلتا حيث تنخفض حرارة النهار 10 درجات كاملة على مناطق غرب الجمهورية بينما يستمر الارتفاع الكبير فى الحرارة على شرق الدلتا وسيناء واكتر على الصعيد حيث تلامس العظمى 37 درجة مئوية .