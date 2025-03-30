شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

هنأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الشعب المصري وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد بعث برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وبهذه المناسبة، عبر رئيس الوزراء ــ في برقيته ــ عن تقديم أسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات لشيخ الأزهر، داعيا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن يمُن الله عز وجل على فضيلته بالشفاء العاجل، كما دعا الله بأن تنعم شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والأمان، وتحقق كل ما تصبو إليه من تقدم وازدهار