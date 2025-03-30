شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ الشعب المصرى والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات إلى الشعب المصري العظيم، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وكتب الرئيس السيسى، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى:" أتقدم بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات إلى الشعب المصري العظيم، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا جميعًا بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ وطننا الغالي مصر ويجعلها دائما وأبداً في تقدم وازدهار وأمن واستقرار.كل عام وأنتم بخير، وعيد سعيد للجميع".