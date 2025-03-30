شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون: سنواصل دعم الخطة العربية لإعادة الإعمار.. ويدعو إلى وقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى العودة إلى وقف إطلاق النار في غزة واستئناف دخول المساعدات الإنسانية فورا، معربا عن دعمه للخطة العربية لإعادة إعمار غزة.

وقال ماكرون "دعوت نتنياهو إلى وقف الهجمات على غزة والعودة إلى وقف إطلاق النار وهو ما يجب أن تقبله حماس"

وأضاف الرئيس الفرنسي أن بلاده ستواصل العمل على الخطة العربية لإعادة الإعمار معتبر أن العودة إلى أفق سياسي قائم على حل الدولتين تبقى ضرورة ملحة.

وأوضح أن "أي تهجير قسري أو عملية ضم تتعارض مع التوجه نحو حل الدولتين كصيغة وحيدة لتحقيق السلام والأمن للشعبين"