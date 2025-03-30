شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. طقس أول أيام عيد الفطر حار نهارا ورياح مثيرة للرمال والأتربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا طقس حار نهاراً على أغلب الأنحاء، معتدل ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. الرئيس السيسى لـ"أبو مازن": ندعو الله أن يمنح الشعب الفلسطينى الأمن والاستقرار فى دولته المنشودة تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إتصالاً هاتفياً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس الفلسطيني قدم التهنئة للرئيس السيسى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنياً أن تعود هذه المناسبة على مصر وفلسطين والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. وزير التموين يؤكد على فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية غدا وطوال أيام العيد حرص الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على استمرار عمل منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية طوال أيام عيد الفطر المبارك، لتوفير السلع الغذائية والمنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة من 25 الى 30%، كما وفرت الشركة القابضة من خلال المنافذ التابعة منتجات كعك العيد بجودة عالية وبتخفيضات تصل الى 30% . شكلت وزارة السياحة والآثار، غرفة عمليات من ممثلي الإدارة المركزية لشركات السياحة تعمل على مدار الساعة وحتى نهاية إجازة العيد، وذلك بهدف استقبال الملاحظات والاستفسارات أو الشكاوى التي ترد من المواطنين المصريين والسائحين الأجانب خلال إجازة العيد، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجههم، كما ستتابع حركة عودة المعتمرين المصريين من الأراضي السعودية لضمان سلامتهم حتى عودتهم إلى وطنهم. استعدت محافظة القاهرة لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث رفعت أجهزة المحافظة درجة الاستعداد بكافة القطاعات الخدمية، وتم إيقاف إجازات العاملين بها، لاستقبال العيد. تجهيز 350 ساحة لصلاة العيد فى القاهرة.. والحدائق تستعد لاستقبال الزائرين وزارة السياحة: غرفة عمليات خلال عيد الفطر لمتابعة أحوال وحركة السائحين وزير التموين يؤكد على فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية غدا وطوال أيام العيد الرئيس السيسى لـ"أبو مازن": ندعو الله أن يمنح الشعب الفلسطينى الأمن والاستقرار فى دولته المنشودة

نشرمركز الفلك الدولي، صورة لهلال شهر شوال 1446هـ كما تم تصويره قبل قليل صباح يوم الأحد 30 مارس 2025م من أبوظبي بواسطة مرصد الختم الفلكي، وذلك في الساعة 07:30 صباحا بتوقيت الإمارات، وفيها يظهر بعد القمر عن الشمس 10.5 درجة.

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الرئيس السيسى يتبادل التهنئة مع ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطرالفلك الدولى ينشر أول صورة لهلال شهر شوال من العالم العربي والإسلاميخادم الحرمين الشريفين يؤدى صلاة عيد الفطر فى قصر السلام بجدة122 مليون زائر للحرمين و16.5 مليون معتمر خلال شهر رمضان المباركمصدر يؤكد انتقال زيزو للأهلي والإعلان الرسمي فى الوقت المناسب