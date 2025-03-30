شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تكشف لـ"إكسترا نيوز" استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

كشف أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، استعدادات الوزارة لاستقبال عيد الفطر المبارك، قائلا: "نعمل على عدة محاور منها الحدائق التابعة للوزارة، منها حديقة الأسماك فى القاهرة وبعضها فى المحافظات والحديقة النباتية فى أسوان".

وأضاف أحمد إبراهيم، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن وزير الزراعة وجه بتوفير كل سبل الأمن والأمان للزائرين للاستمتاع فى إجازة العيد وتوفير سبل الراحة والتعاون مع الاجهزة المختلفة فى ذلك.

ولفت أحمد إبراهيم إلى أن وزير الزراعة أكد على حماية الأراضى الزراعية خلال الإجازة، لان ضاف النفوس يعتدون خلال الإجازة على الأرض الزراعية، حيث تم التوجيه على التعامل بكل حزم وشدة لمن تسول له نفسه التعدى على الأراضى الزراعية ولدينا غرف بالمحافظات والوزارة لمتابعة التعديات.

تابع أحمد إبراهيم، لدينا خدمات بيطرية تقوم بجهود لتكثيف حملات التفتيش والمتابعة على محلات الأسماك واللحوم وكل السلع الغذائية ذات الأصل الحيوانى لضمان سلامة الغذاء الصحى الأمن، فضلا عن عمل معامل وزارة الزراعة خلال إجازة العيد لخدمة المواطنين، والحجر الزراعى لفحص واردات البلاد من السلع الغذائية.