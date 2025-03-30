شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الصحة يجري زيارات مفاجئة للمنشآت الطبية بـ3 محافظات ويحيل مديرا للتحقيق والان مع تفاصيل الخبر

قام الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، بعدة زيارات مفاجئة بمحافظات (المنوفية، والغربية، وكفر الشيخ) تفقد خلالها عددا من المستشفيات، وذلك في إطار تكليفات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لنوابه بالمتابعة الميدانية المستمرة والتواجد وسط الفرق الطبية والمواطنين، للتأكد من تقديم خدمات طبية ذات جودة، والعمل على تذليل أي عقبات أو تحديات قد تواجه سير عمل المنظومة الصحية.



وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير استهل زياراته بالمرور المفاجئ على مستشفى بركة السبع العام، حيث تفقد أقسام (الاستقبال والطوارئ، والأشعة) واطمئن على توافر الأدوية والمستلزمات اللازمة للطوارئ، وتفقد وحدة الغسيل الكلوي والرعاية المركزة، ورعاية القلب بالمستشفى، واطمئن على الانضباط الإداري وانتظام العمل بالمستشفى، ووجه بتحويل أطباء قسم العظام المتغيبين للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وتابع أن نائب الوزير استكمل جولته بزيارة مركز صحة الأسرة بطوخ طنبشا، التابع لإدارة بركة السبع الصحية، حيث تفقد عيادة الاستقبال والطوارئ، ومكتب الصحة، واطمئن على تواجد الفريق الطبي بالمركز وانتظام العمل.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، إن نائب الوزير استكمل جولته المفاجئة بزيارة محافظة الغربية، حيث تفقد أقسام (الاستقبال والطوارئ، والأشعة، والمعمل) وغرفة المعقورين بمستشفى قطور المركزي، واستمع إلى شكاوى المواطنين بشأن عدم توفير خدمة الغيار على الجروح، حيث وجه بتوفير وإضافة غرفة استقبال، تيسيرا على المواطنين، كما وجه بتحويل مدير الاستقبال إلى التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية، نظرا للتقصير في أداء مهام عمله، كما اطمئن على توافر الأدوية والمستلزمات اللازمة للطوارئ، وأيضا توافر الطعوم اللازمة.

وأضاف «عبدالغفار» أن نائب الوزير تابع جولته المفاجئة بزيارة محافظة كفرالشيخ، حيث تفقد قسم الاستقبال والطوارئ، بمركز أبحاث أمراض الكبد والقلب، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، واطمئن على توافر الأدوية والمستلزمات اللازمة للطوارئ، وأيضا الرعاية المركزة، ووحدة مناظير الجهاز الهضمي، مشيدا بالخدمات الطبية المقدمة داخل المركز، وتواجد الفريق الطبي والانضباط الإداري.

واستكمل «عبدالغفار» أن الدكتور عمرو قنديل توجه إلى مستشفى كفرالشيخ العام، واطمئن على توافر الأدوية والمستلزمات اللازمة للطوارئ، وتفقد الرعاية المركزة ورعاية القلب بالمستشفى ووحدة قسطرة القلب، واستمع إلى عدد من المواطنين.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن نائب الوزير اختتم جولاته في المنشآت التي تفقدها، بالتأكيد على ضرورة الإلتزام والإنضباط الإداري، وتقديم أفضل خدمات طبية للمواطنين، والاستماع إلى آرائهم والتيسير عليهم.