شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان الأنبا باخوميوس إلى الكاتدرائية بالعباسية والان مع تفاصيل الخبر

وصل منذ قليل، جثمان الراحل الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث ستُقام صلوات التجنيز، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، وبمشاركة لفيف من الآباء المطارنة والأساقفة والكهنة، إلى جانب حضور شعبي كبير من محبيه وأبنائه الروحيين.

وكان الأنبا باخوميوس قد رحل بعد مسيرة حافلة بالعطاء الكنسي والرعوي امتدت لأكثر من سبعة عقود، خدم خلالها الكنيسة في مختلف المواقع، وكان له دور بارز في قيادتها خلال فترة توليه منصب قائمقام البطريرك عام 2012م.

ومن المقرر أن يُنقل الجثمان عقب انتهاء الصلوات إلى مقر مطرانية البحيرة في دمنهور، حيث يُتاح للشعب إلقاء نظرة الوداع عليه، قبل أن ينقل الجثمان، غدًا الاثنين، إلى دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، لإتمام مراسم الدفن.