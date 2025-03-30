شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأتوبيس النهرى ورحلات ذهاب وعودة للقناطر الخيرية في العيد والان مع تفاصيل الخبر

استعدت محافظة القاهرة لاستقبال عيد الفطر المبارك بخطة طوارئ تستمر خلال العيد خاصة بالقطاعات الخدمية بالمحافظة ومنها هيئة النقل العام وهيئة النظافة والحدائق والمتنزهات، لخدمة الجمهور وتغطية الأماكن السياحية وأماكن خروجات العيد طوال فترة الإجازة.

ومن بين الخروجات المميزة في العيد، فسحة الأتوبيس النهرى، وهو يتبع هيئة النقل العام وتبلغ أسعار الرحلات للقناطر بالأتوبيس النهرى 100 جنيه تغطى التذكرة رحلتى الذهاب والعودة وانتظار الأتوبيس بمرسى القناطر 4 ساعات، ثم العودة لمحطة الهابى لاند بكورنيش النيل فى القاهرة أمام أبراج أغا خان، بالمظلات.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن هيئة النقل العام انتهت من استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك بوضع خطة تشغيلية تناسب احتياجات المواطنين خلال فترة العيد، مشيرا إلى أنه سيتم توفير خدمات النقل العام في جميع أنحاء القاهرة خاصة في المناطق التي يتردد عليها المواطنون بكثافة في العيد وزيادة عدد الأتوبيسات وتقليل زمن التقاطر بينها خلال عيد الفطر المبارك والفترة السابقة له والتى تشهد كثافات كبيرة من المواطنين لمنع التكدس والزحام.