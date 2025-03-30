شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يعلن عن 300 فرصة عمل فى شركة بالإمارات برواتب 1800درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، عن فتح باب التقديم على 300 فرصة عمل فى شركة للمقاولات العامة بالإمارات، بالتعاقد لمدة سنتين، وراتب شهرى 1800 درهم، مع توفير الإقامة، والمواصلات، والتأمين الصحى، وبدل ساعات عمل إضافية.

وقال الوزير، إن هذه الفرص الجديدة توفرها الوزارة بالتعاون بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية،ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج ،والإدارة العامة للتشغيل.

وأوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن هذه الفرص التي وفرها مكتب التمثيل العمالي بالإمارات برئاسة المستشارة منال عبدالعزيز عثمان، عبارة عن :

- 100 حداد مسلح.

- 100 نجار مسلح.

- 100 عامل متخصص في تركيب السيراميك.

ويمكن التقديم عليها من اليوم الأحد الموافق 30 مارس 2025 ،ولمدة 5 أيام على الرابط التالي :https://egyres.manpower.gov.eg/Request_UAE/index