شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية تنعى الأنبا باخوميوس وتقدم التعازى للكنيسة الأرثوذكسية والان مع تفاصيل الخبر

نعت الكنيسة الكاثوليكية في مصر، برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية للأقباط الأرثوذكس، الذي رحل بعد مسيرة حافلة بالتفانى والمحبة والعطاء في خدمة الكنيسة.

وأعربت الكنيسة الكاثوليكية عن خالص تعازيها لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولشعب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مؤكدة أن الأنبا باخوميوس كان مثالًا للخادم الأمين الذي قدم حياته في خدمة حقل الرب.

ومن المقرر أن يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، الصلاة بحضور عدد من الآباء المطارنة والأساقفة، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرًا في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.