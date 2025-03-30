شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس كنائس مصر ينعى الأنبا باخوميوس: كان مثالا نادرا فى الحكمة والعطاء والان مع تفاصيل الخبر

قدمت الأمانة العامة لمجلس كنائس مصر، واللجنة التنفيذية وجميع لجان المجلس، خالص التعازى إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في رحيل الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، وقائمقام البطريرك، وشيخ مطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وأعرب المجلس، في بيان له، عن حزنه العميق لرحيل الأنبا باخوميوس، مشيدًا بمسيرته الحافلة بالعطاء، التي امتدت لأكثر من سبعة عقود، قضاها في خدمة الكنيسة والوطن، متفانيًا في المحبة والرعاية والتعليم، ومقدمًا نموذجًا نادرًا في الحكمة والاتزان والاتضاع.

وأكد المجلس ثقته بأن الله الذي أرسل راعيًا أمينًا لرعاية شعبه، قد قبله في فردوس النعيم بعد أن أكمل جهاده الحسن، مقدمًا الصلاة من أجل أن يمنح الله عزاءً سمائيًا لكل محبيه وتلاميذه، وأن يبارك الكنيسة القبطية في قيادتها ومسيرتها المقدسة.