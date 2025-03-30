شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأساقفة ينعى الأنبا باخوميوس شيخ مطارنة الكنيسة الأرثوذكسية والان مع تفاصيل الخبر

قدم الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، وقساوسة وشعب الكنيسة الأسقفية بمصر، خالص التعازي إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وشعب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في الأنبا باخوميوس، شيخ مطارنة الكنيسة الأرثوذكسية.

وأعرب رئيس الأساقفة عن بالغ حزنه لانتقال الأنبا باخوميوس، مشيدًا بحياته المكرسة للخدمة والرعاية، ومؤكدًا أنه كان مثالًا للأمانة والإخلاص في عمله الكنسي.

وقال في بيان النعي: "خدم سيده بكل أمانة، إذ قدم نفسه للخدمة والرعاية بإخلاص، ونتضرع ونصلي لله القدير أن يسكب تعزية في قلوب شعب الكنيسة، وأن يكلل تعبه وإيمانه بالمجد السماوي".

كما أكد أن الراحل كان نموذجًا للتواضع والمحبة، وشهد له الجميع بحكمته ورعايته الأبوية التي امتدت لعقود، حيث كرس حياته لخدمة الكنيسة والشعب بروح ملؤها الإيمان والإخلاص.