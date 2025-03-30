شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية ينعى الأنبا باخوميوس شيخ مطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والان مع تفاصيل الخبر

نعت الطائفة الإنجيلية بمصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رحيل الحبر الجليل نيافة الأنبا باخوميوس، شيخ مطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، الذي انتقل إلى الأمجاد السماوية بعد رحلة حافلة بالعطاء والخدمة للكنيسة والوطن، تميزت بالحكمة والمحبة والتفاني.

وذكر بيان الإنجيلية: لقد كان الراحل نموذجًا مضيئًا في العمل الكنسي والرعوي، وعُرف بمحبته العميقة ورؤيته في تعزيز قيم الوحدة والسلام. كما كان لدوره الوطني والكنسي بالغ الأثر في دعم مسيرة الكنيسة وترسيخ مبادئ العطاء.

وتقدم الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر بخالص التعزية القلبية لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وللمجمع المقدس، والعائلة، ولجميع أبناء الكنيسة، مصليًا أن يمنح الله الجميع العزاء.