شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: لجان طوارئ خلال أيام العيد لمتابعة المحاصيل الاستيراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

شكل أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لـ مكافحة الآفات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لجان طوارئ على مستوى الإدارات التابعة لها وادارات المناطق الستة لتلقي أي شكوى للمزارعين ومراقبة أي حالة طارئة للآفات الزراعية خصوصاً لجان مراقبة الجراد الصحراوي في المناطق الحدودية جنوب شرق محافظة البحر الأحمر وجنوب غرب محافظة اسوان ومحافظة الوادي الجديد وايضاً محافظة مرسى مطروح.

وأضاف أن الإدارة في جاهزية لمراقبة أي افات زراعية أخرى داخل الوادي لزراعات القمح والبنجر وحدائق الفاكهة وأيضا الزراعات المبكرة للمحاصيل الصيفية من القطن والذرة، ورجال الإدارة على استعداد للتحرك في أي وقت حال وجود شكوى او أي حالة طارئة خلال أيام عيد الفطر المبارك ويتم متابعة اعمال اللجان اول بأول ويأتي ذلك من خلال الحرص الدائم لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على الحفاظ على الحاصلات الزراعية المختلفة التي قد تسبب الآفات خسائر بها تصل الى اكثر من 40% في حال عدم مكافحتها وحرصاً على مصلحة المزارعين حيث ان الحفاظ على الإنتاج ينتج عنه دخول مناسبة لهم خصوصا لصغار المزارعين.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبالتنسيق مع الدكتور احمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة.

يذكر أن الإدارة المركزية لمكافحة الآفات قد تابعت منظومة مكافحة الآفات خلال شهر مارس حيث قامت الإدارة بمتابعة اعمال المكافحة:

تم علاج 1254 فدان من محاصيل الخضر و1524 فدان من بساتين الفاكهة و9880 نخلة ضد سوسة النخيل الحمراء.

تم علاج 60216 فدان من المحاصيل الحقلية الاقتصادية المختلفة ضد مختلف الآفات.

