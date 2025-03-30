شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تودع شيخ مطارنتها الأنبا باخوميوس بعد مسيرة حافلة بالعطاء والان مع تفاصيل الخبر

ودعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني والمجمع المقدس، الراحل الأنبا باخوميوس، مطران إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، الذي رحل اليوم عن عمر ناهز 90 عامًا، بعد رحلة خدمية امتدت لأكثر من سبعة عقود.

وأكدت الكنيسة في بيانها أن الأنبا باخوميوس كرس حياته منذ شبابه المبكر لله والكنيسة، حيث بدأ خدمته في مدارس الأحد، ثم امتدت خدمته لتشمل العديد من مواقع الخدمة داخل مصر وخارجها، قبل أن يترهبن ويُرسم أسقفًا، ليقود إيبارشية مترامية الأطراف بحكمة وأمانة.

وأشارت الكنيسة إلى الدور البارز الذي قام به الأنبا باخوميوس حين تولى مسؤولية القائمقام البطريركي، حيث أدار الكنيسة في فترة دقيقة بحكمة واقتدار، ثم عاد بعد انتهاء مهمته ليواصل خدمته الرعوية حتى لحظاته الأخيرة، رغم تقدمه في العمر.

وأضاف البيان أن الكنيسة تودع أحد أعمدتها المضيئة، الذي أكمل جهاده وأمانته حتى النهاية، وقدم نموذجًا مشرقًا في الخدمة والرعاية، متخذًا من الصلاة والعمل الدؤوب منهجًا لحياته.

واختتمت الكنيسة بيانها بالصلاة من أجل رحيل روحه الطاهرة، وتقديم العزاء لكهنة وشعب إيبارشيته ومحبيه في كل مكان.



الكنيسة الأرثوذكسية تودع شيخ مطارنتها الأنبا باخوميوس