شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن الأنبا باخوميوس مطران البحيرة بعد رحيله.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، منذ قليل، وفاة شيخ مطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وقائم مقام البطريرك نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، بعد حياة حافلة بالعطاء للكنيسة والوطن،

وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عنه

ولد يوم 17 ديسمبر 1935 وترهب في دير السريان بوادي النطرون

ورسم أسقفًا يوم 12 ديسمبر 1971 بيد البابا شنودة الثالث

توفى عن عمر قارب 90 سنة

خدم الكنيسة لأكثر من 70 سنة خادمًا وشماسًا مكرسًا وراهبًا وأسقفًا ومطرانًا،

ظل حوالي ٥٤ سنة في خدمة الرعاية الأسقفية.

وكانا باكورة رسامات البابا شنودة الثالث عقب أقل من شهر من تجليسه

تولى لمدة ثمانية شهور (من ٢٢ مارس وحتى ١٨ نوفمبر ٢٠١٢) مسؤولية قيادة الكنيسة

تتلمذ على يده البابا تواضروس الثانى