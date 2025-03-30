شكرا لقرائتكم خبر عن الفلك الدولى ينشر أول صورة لهلال شهر شوال من العالم العربي والإسلامي والان مع تفاصيل الخبر

نشرمركز الفلك الدولي، صورة لهلال شهر شوال 1446هـ كما تم تصويره قبل قليل صباح يوم الأحد 30 مارس 2025م من أبوظبي بواسطة مرصد الختم الفلكي، وذلك في الساعة 07:30 صباحا بتوقيت الإمارات، وفيها يظهر بعد القمر عن الشمس 10.5 درجة.

الصورة التقطها الدكتور محمد عودة، مدير مركز الفلك الدولي، وضم فريق المرصد: خلفان النعيمي، أسامة غنام، أنس محمد، سامح العشي.

وأكد مركز الفلك الدولي: لا توجد علاقة بين شكل الهلال هذا وبين صحة بدء شهر شوال، سواء الأحد أو الإثنين.

مركز الفلك الدولي: رؤية هلال عيد الفطر مستحيلة السبت من معظم دول العالم الإسلامي

وكان مركز الفلك الدولي، الذي يتخذ من الإمارات مقرا له، قال في تقرير فلكي نشر مؤخرا، حول ظروف رؤية هلال عيد الفطر للعام الهجري 1446، إن "رؤية هلال شوال السبت مستحيلة من شرق العالم، وهي غير ممكنة من باقي مناطق العالم العربي والإسلامي باستخدام جميع وسائل الرصد بما في ذلك العين المجردة والتلسكوب وتقنية التصوير الفلكي أيضا."

وأضاف أن رؤية الهلال يومها " ممكنة باستخدام التلسكوب فقط من وسط وشمال القارة الأميركيةـ مع كون الرؤية صعبة جدا من شرق القارة الأميركية حتى باستخدام التلسكوب، ولا توجد إمكانية لـ رؤية الهلال بالعين المجردة إلا من مناطق المحيط الهادئ غرب الولايات المتحدة."

مركز الفلك: عيد الفطر فلكيًا الإثنين.. واحتمال إعلان بعض الدول الأحد بسبب توقيت الاقتران

وأوضح أنه في بعض المدن العربية والعالمية بما فيها مكة المكرمة والقاهرة ومسقط وعمان، فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس تجعل رؤية الهلال في المناطق سالفة الذكر غير ممكنة لا بالعين المجردة ولا باستخدام التلسكوب.

وخلص مركز الفلك الدولي إلى أنه بالنسبة للدول التي تشترط الرؤية الصحيحة للهلال، فيتوقع أن تكون عدة رمضان فيها 30 يوما وأن يكون عيد الفطر فيها يوم الاثنين 31 مارس.

ولكنه استدرك بأنه نظرا لحدوث الاقتران يوم السبت 29 مارس قبل غروب الشمس ولغروب القمر بعد غروب الشمس من وسط وغرب العالم الإسلامي، فقد جرت العادة بمثل هذه الظروف أن تعلن بعض الدول بدء الشهر القمري في اليوم التالي، وعليه من غير المستبعد إعلان بعض الدول عيد الفطر يوم الأحد 30 مارس، حسب مركز الفلك الدولي.