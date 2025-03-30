شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تعلن ترتيبات صلوات تجنيز الأنبا باخوميوس والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ترتيبات صلوات تجنيز الراجل الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، والتي ستُقام اليوم الأحد في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ومن المقرر أن يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الصلاة بحضور عدد من الآباء المطارنة والأساقفة، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

وعقب انتهاء الصلوات، سينطلق الجثمان إلى دمنهور، حيث سيوضع في كنيسة القديس مار مرقس الرسول، مقر المطرانية، لإتاحة الفرصة أمام محبيه لإلقاء نظرة الوداع عليه، وذلك من الساعة الثامنة مساءً وحتى منتصف الليل.

وفي صباح غدٍ الاثنين، سيُقام القداس الإلهي من الساعة السادسة وحتى التاسعة صباحًا، يعقبه صلوات التجنيز في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

وبعد انتهاء مراسم الصلاة، سيتم نقل الجثمان إلى دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، حيث ستُقام مراسم الدفن في تمام الساعة الثانية بعد الظهر.