شكرا لقرائتكم خبر عن 8 دول عربية تحتفل بالعيد غدًا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

تحتفل 8 دول عربية بعيد الفطر غداً الإثنين وذلك بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال، وتضم كلٍ من مصر، وسوريا، والأردن، وسلطنة عمان، والعراق، وتونس، والجزائر، وليبيا، فيما لم تحسم دولتان موعد العيد يوم الاثنين أو الثلاثاء وهي المغرب، وجزر القمر.

فى هذا الإطار، أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن اليوم الأحد هو المتمم لشهر رمضان، وأن غدا الإثنين هو أول أيام شهر شوال وأول أيام عيد الفطر، كما أعلن القاضي الشرعي الأول بدمشق أحمد محمد حمادة، أن اليوم الأحد هو ‏المتمم لشهر رمضان، والاثنين أول أيام عيد الفطر السعيد، بحسب ما أوردت وكالة "سانا" السورية للأنباء.

وأعلن ديوان الوقف السني في العراق، أن يوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك، كما أعلن مفتي الجمهورية هشام بن محمود أمس أن اليوم الأحد هو المكمّل للثلاثين من شهر رمضان وأن غدا الاثنين، هو أول أيام عيد الفطر المبارك الفاتح من شهر شوال 1446 هـ.

وأعلنت اللجنة العليا للإفتاء بالحكومة الليبية، أن اليوم الأحد هو المكمل لعدة شهر رمضان وأن يوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وأعلنت لجنة الأهلة في الجزائر أن غدا الإثنين، سيكون أول أيام عيد الفطر، وذلك لعدم ثبوت رؤية هلال شوال.