شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب نتنياهو: المجلس الوزارى وافق على نفق يربط القدس بمستوطنة معاليه أدوميم والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 30 مارس 2025 11:22 ص

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن المجلس الوزاري المصغر وافق على شق نفق يربط القدس بمستوطنة معاليه أدوميم، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وأكد مكتب نتنياهو أن تصديق المجلس الوزاري المصغر على ربط القدس ومستوطنة معاليه أدوميم سيعزز الاستيطان في الضفة الغربية والحكومة تستهدف مواصلة تعزيز أمن الإسرائيليين وتطوير الاستيطان.