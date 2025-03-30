شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: دخلنا مواقع لم ندخلها من قبل فى جبل الشيخ السورى الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 30 مارس 2025 11:19 ص

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواتهم دخلت مواقع لم تدخلها من قبل في جبل الشيخ السوري الأسبوع الماضي ويقول إنه نفذ عمليات دفاعية على قمة جبل الشيخ بزعم تحييد التهديدات.

وقال جيش الاحتلال إنه سيواصل عملياته ضد البنية التحتية على قمة جبل الشيخ لحماية أمن سكان مرتفعات الجولان.