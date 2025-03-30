شكرا لقرائتكم خبر عن صفارات الإنذار تدوي بالقدس وتل أبيب ومدن فى وسط إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صفارات الإنذار تدوي في مناطق واسعة بإسرائيل عقب إطلاق صاروخ من اليمن، مشيرة إلى أن سلاح الجو اعترض صاروخا أطلق من اليمن قبل عبوره إلى إسرائيل.

كما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، منذ قليل، إعلان الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار تدوي بالقدس وتل أبيب ومدن في وسط إسرائيل.