شكرا لقرائتكم خبر عن ما الفرق بين الفسيخ السليم والفاسد؟.. طبيبة بيطرية توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة سالى الفقى، طبيبة بيطرية، إنه يمكن التفرقة بين الفسيخ السليم والفاسد أو غير الصالح للاستخدام الآدمى، من خلال عدة علامات، منها:

1- لون جلد سمكة الفسيخ السليم يكون لامعا، والجلد مشدود وغير مرتخ، أما فى الفسيخ الفاسد الجلد غير لامع وعليه طبقه من المخاط.

2- سمكة الفسيخ السليم رائحتها طيبة -رائحة الفسيخ الطبيعية- ، أما الفاسد فرائحته "نتنه".

3- قوام سمكة الفسيخ السليم متماسكا، ولا يمكن فصل الرقبة عن الجسم بسهولة، فى الفسيخ الفاسد يكون القوام غير متماسك.

4- خياشيم سمكة الفسيخ السليم حمراء اللون و وردية، أما الفاسد الخياشيم تميل إلى البني أو الأسود.

5- عين سمكة الفسيخ السليم ذات بريق ولامعة وأن تكون حادة وغير غائرة، أما الفاسد فهناك عكارة في عدسة العين والعين غير لامعة.

6- القشور فى الفسيخ السليم غير سهلة النزع، في الفاسد تكون القشور سهلة النزع.

7- سمكة الفسيخ السليم تكون غير منتفخة، فى الفسيخ الفاسد تكون منتفخة.