شكرا لقرائتكم خبر عن فرص عمل جديدة بشركة مقاولات بالإمارات برواتب تصل إلى 2000 درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، عن فتح باب التقديم على 185 فرصة عمل بشركة للمقاولات العامة في الامارات براتب شهري يصل إلى 2000 درهم إماراتي، حسب الخبرة، وأن السن من 25 الى 40 سنة.

وأوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن فرص العمل التي وفرها مكتب التمثيل العمالي بالإمارات برئاسة المستشارة منال عبدالعزيز عثمان، عبارة عن :

- 20 فني جبس بورد ، برواتب شهرية، من 1700 إلى 2000 درهم ،والخبرة من 3 إلى 5 سنوات.

- 20 فني نجار خشب "موبيليا"،برواتب من 1700 إلى 2000 درهم، وخبرة من 3 إلى 5 سنوات.

- 20 فني نجار خشب "ديكور "، برواتب من 1700 إلى 2000 درهم، وخبرة من 3 إلى 5 سنوات.

- 20 فني حداد لحام "مظلات"، برواتب من 1700 إلى 1900 درهم، وخبرة من 3 إلى 5 سنوات.

- 5 فني كهرباء وتكييف، برواتب من 1600 إلى 2000 درهم، وخبرة من 4 إلى 6 سنوات.

- 100 عامل في مجال الزراعة والري ،برواتب من 1200 إلى 1400 درهم ،وخبرة عام واحد.

وأشارت إلى أنه من مزايا هذه الـ وظائف:

- توفير الإقامة.

- توفير المواصلات.

- التأمين الصحي.

- ساعات إضافية.

- العقد مدته سنتان.

وقال الوزير أن هذه الفرص الجديدة وفرتها الوزارة بالتنسيق بين الإدارة المركزية المركزية للعلاقات الدولية ،ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج ،والإدارة العامة للتشغيل ..

وأشارت إلى أن التقديم من اليوم الأحد الموافق 30 مارس 2025 ، ولمدة 5 أيام ، على الرابط التالي : https://egyres.manpower.gov.eg/Request_UAE/index