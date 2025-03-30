شكرا لقرائتكم خبر عن رغم إجراءات الاحتلال.. 120 ألفا يؤدون صلاة عيد الفطر فى المسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى ما لا يقل عن 120 ألف مصلٍ، اليوم الأحد، صلاة العيد في المسجد الأقصى وباحاته، رغم منع الاحتلال للآلاف من الدخول، والتضييق على حركة الدخول والخروج من المسجد.





وكبرت جموع المصلين فرحا بعيد الفطر، كما تحدث خطيب العيد عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وعن الأسرى في سجون الاحتلال، وعن المخاطر التي تهدد المسجد الأقصى.





ويتزامن العيد هذا العام مع استئناف قوات الاحتلال فجر الـ18 من الشهر الجاري عدوانها على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، لكن الاحتلال خرق بنود وقف إطلاق النار على مدار الشهرين.