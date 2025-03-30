شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف فى المقاولات بدولة خليجية براتب يصل إلى 82 ألف جنيه.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتلقى وزارة العمل طلبات التقديم على 643 فرصة عمل وفرتها الوزارة في إحدى الشركات المتخصصة في المقاولات والإنشاءات بدولة خليجية، برواتب تعادل من 32 إلى 82 ألف جنيه مصري.

وأوضحت الوزارة أن المهن المطلوبة عبارة عن:

- 25 مهندسا مدنيا براتب شهري 82 ألف جنيه مصري.

- 50 مراقب قوالب خرسانية براتب 49200 جنيه مصري.

- 200 عامل تسقيف بالأسفلت براتب 32800 جنيه مصري.

- 200 عامل مخازن براتب 32800 جنيه مصري.

- 75 سائق شاحنة براتب 32800 جنيه مصري.

- 75 سائق عمومي آليات براتب 32800 جنيه مصري.

- 5 كاتب إدخال بيانات براتب 32800 جنيه مصري.

- 10 أمين مخزن "مستودع" براتب 41 ألف جنيه مصري.

- 3 باحث قانوني براتب 82 ألف جنيه مصري.

* الشروط والمزايا المقدمة، هي:

- السن من 22 إلى 55 سنة.

- المؤهل والخبرات العلمية وفقا للمهنة ، ولغات ، وفترة اختبار وفقا لقانون العمل.

- العقد حكومي ومدته سنتان.

- ضمان صحي.

- توفير سكن ومواصلات.

- الأجازات طبقا لقانون العمل.

وقالت إن التقديم بدأ من السبت الموافق 29 مارس 2025، ولمدة 5 أيام هنا .