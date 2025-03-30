شكرا لقرائتكم خبر عن مواصفة امتحان العربى للترم الثانى لطلاب الشهادة الإعدادية 2025.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواصفة امتحان مادة اللغة العربية للفصل الدراسى الثانى 2025، لطلاب الشهادة الإعداداية استعدادا للامتحانات التى تنطلق 31 مايو 2025 كالتالى: يقيس امتحان اللغة العربية نواتج تعلم الصف الثاني والثالث الإعدادي للمجالات الآتية:

مجال الكتابة التعبير الإبداعي - الوظيفي - الخط - الإملاء:

واختيار الفكر وترتيبها بصورة صحيحة والكتابة في موضوعات متنوعة إبداعية ووظيفية مع مراعاة القواعد النحوية والإملائية وكتابة الحروف والكلمات والجمل العربية كتابة صحيحة واضحة. وكتابة الكلمات والجمل كتابة صحيحة (الملالية) ومجال القراءة والنصوص والتذوق الأدبي وفهم النص المقررة فيما جيدا وفهم مضمون النص وتحليله ونقده وتفوق جماليات الأعمال الأدبية والاستمتاع بها واستخدام الألفاظ والجمل النصيحة والاستعانة بالصور الجمالية ومجال التراكيب اللغوية والقواعد وتعرف التراكيب اللغوية والقواعد وإجابة الامتحانات.

ثالثا: الضوابط العامة للورقة الامتحانية على مستوى المرحلة: قويم التربوي ومستويات تحصيل الطرحة

الكون قادرة على التمييز بين من تغطى الأسئلة مستويات الصعوية المختلفة، وتكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود حدود المقرر الدراسي المستهدف وتتوزع الأسئلة على نواتج التعلم المادة وفق . الوزن النسبي لها وتتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من السهل إلى الأصعب وتوازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرة المعرفية المختلفة وتكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها العربية .

وشددت على أنه يجب أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية (المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة - الفصل الدراسي التاريخ وجودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقرونيتها، حجم الخط - نوع الخط - المسافات بين السطور السما وتقيس أسئلة الامتحان مقرر الفصل الدراسي الثاني وفق التوزيع الرسمي المعتمد من وزارة التربية والتعليم، وتغطي في الدور الثاني مقرر الفصلين مع إعطاء نسبة ٨٠% المحتوى الفصل الدراسي الثاني ويراعي في موضوعات التعبير أن تكون : منطبقة مع ميول الطلاب واهتماماتهم ومواكبة الطبيعة العصر وما يدور فيه من تقدم علمي وحضاري وفيها قدر من الحرية للطالب في اختيار ما يكتب فيه من بين الختيارات وفرصة الإظهار قدرة الطالب على التأمل والتفكير المتعمق، والتخيل، وانتاج الفكر، واختيار أسلوب عرضها، وترتيبها والربط بينها، والاستعمال التسليم للغة، وتنظيم الكتابة وإجرائية في صياغتها بحيث يحدد - بدقة - المطلوب الكتابة فيه، وعدد الأسطر المطلوبة، والمعايير التي سوف تقدر الدرجة في صوتها ويراعي في تصحيح التعبير ) وضوح الفكر وتنظيمها، وعددها - سلامة الأسلوب - سلامة اللغة وضوح الخط).

وأن تقيس أسئلة القراءة من الكتاب ذي الموضوع الواحد قدرة الطالب على : استنتاج العلاقات بين أحداث القصة وشخصياتها وخلفياتها الزمانية والمكانية واستخلاص النتائج والمغزى من القصة واقتراح مواقف وتصرفات بديلة عما ورد في القصة واستنتاج إيحاءات بعض الألفاظ الواردة في القصة ودلالاتها وأن تقيس أسئلة القراءة متحررة المحتوى قدرة الطالب على استنتاج الفكرة العامة أو استخلاص المغزى من النص وإبداء الرأي في بعض المواقف وربط الحقائق بعضها ببعض، وربطها بما يدور في المجتمع والتمييز بين الكلمات المتقاربة في معناها، أو استعمال مفردات اللغة وتراكيبها في سياقات جديدة وتفوق إيحاءات الكلمات وتمكنها من موضعها في النص والمقارنة بين الأفكار والآراء والمفاضلة بينها في ضوء معايير موضوعية واضحة واستخلاص النتائج من الموضوع المقدم له وأن تقيس أسئلة النصوص قدرة الطالب على : فهم النص بأفكاره العامة والجزئية وتذوق مدى ملائمة الألفاظ والتراكيب من الناحية الجمالية، وايماءاتها وتذوق اللغة والأسلوب وإصدار الأحكام النقدية، وإبداء الرأى وأن تقيس أسئلة النحو قدرة الطالب على : مهارة إعراب الكلمات وبيان المواضع الصحيحة والقدرة على تطبيق بعض القواعد النحوية التي درستها الطالب في هذا العام بنسبة لا تقل عن ٨٠% وبنسبة و٢٠ تقريباً مما درسه في الأعوام السابقة ومهارة المطالب في التمييز بين الصواب والخطأ في الضبط الأعرابي وقدرة الطالب على توظيف الصبغ المختلفة للكلمة ومهارة الطالب في استخدام الأساليب المختلفة بطريقة صحيحة وقدرة الطالب على الضبط الإعرابي للكلمات وأن تقيس أسئلة الإملاء قدرة الطالب على تطبيق ما درسه من قواعد إملائية.

جدول مواصفة امتحانات الشهادة الاعدادية

جدول مواصفة امتحانات الشهادة الاعدادية