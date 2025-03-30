شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: تجاوز مستهدف حملة "رمضان بصحة لكل العيلة" بنسبة 108% والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، تجاوز مستهدف حملة "رمضان بصحة لكل العيلة" بنسبة 108% قبل نهاية الشهر المبارك.

وأوضح بيان الهيئة، أن الحملة، التي تُنظم للعام الرابع على التوالي لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة في محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، نجحت في فحص 477 ألف مواطن منذ انطلاقها مع بداية الشهر الكريم وحتى الآن، مما يعكس الإقبال الكبير على خدمات الحملة وثقة المواطنين في جهود الهيئة لتعزيز الصحة العامة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن الحملة استطاعت تحقيق هذا الإنجاز من خلال إجراء أكثر من 234 ألف مسح صحي مبدئي، وتنفيذ 14 ألف زيارة منزلية، عبر 570 فرقة طبية متحركة من مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة، بالإضافة إلى العيادات المتنقلة التي غطت مختلف المحافظات، مع تركيز خاص على المناطق الحدودية والنائية، لضمان وصول الخدمات الصحية إلى جميع الفئات المستحقة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الحملة.

وأضاف أن الحملة تمثل أداة فعالة لاكتشاف الإصابات بالأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، مشيرًا إلى أن نتائجها ستسهم في رسم الخريطة الصحية لمحافظات التأمين الصحي الشامل خلال الفترة المقبلة، بما يدعم جهود الهيئة في تطوير الخدمات الصحية وتعزيز الصحة العامة للفئات الأكثر احتياجًا، لا سيما كبار السن وذوي الهمم وغير القادرين والحالات عالية الخطورة.



