شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة رومانيا بالقاهرة تهنئ الشعب المصرى بمناسبة عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت سفيرة رومانيا بالقاهرة أوليفيا تودرين، الشعب المصري؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقالت سفيرة رومانيا في رسالة نشرتها السفارة بالقاهرة، على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، اليوم الأحد، "أود أن أتقدم بالنيابة عن السفارة بأطيب تمنياتنا لجميع المحتفلين في مصر وحلول العالم بعيد الفطر المبارك".

وأضافت "نتمنى أن يحمل هذا العيد الفرح إلى قلوبكم، والقوة لعائلاتكم، وإلهامًا متجددًا للأشهر القادمة. نفخر بمشاركة أصدقائنا المصريين في الاحتفال بنهاية شهر رمضان برسالة صداقة ووئام وقيم مشتركة".