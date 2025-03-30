شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم.. مائل للحرارة نهارا بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 27 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد 30 مارس 2025، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشرقية، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد اليوم نشاط رياح على بعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية، وحالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة وتسمح بممارسة الأنشطة البحرية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم:



القاهرة

العظمى 27 درجة

الصغرى 16

الإسكندرية

العظمى 27

الصغرى 16

مطروح

العظمى 26 درجة

الصغرى 16

سوهاج

العظمى 29 درجة

الصغرى 15

قنا

العظمى 31 درجة

الصغرى 16

أسوان

العظمى 32 درجة

الصغرى 17 درجة