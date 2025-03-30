شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية والهجرة ونظيره البحرينى يستعرضان مستجدات الأوضاع فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

جرى اتصال هاتفي أمس السبت، بين بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة والدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة.

أشاد الوزير عبد العاطي بالعلاقات الأخوية والوطيدة التي تربط مصر والبحرين، بما يمثل مرتكزًا قويًا لتطوير أوجه التعاون الثنائي بين الجانبين في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك للارتقاء بمستوى التعاون المتميز بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا على الدور الهام الذي تلعبه البحرين بصفتها الرئيس الحالي لمجلس جامعة الدول العربية.

واستعرض الوزيران مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، والمساعي المصرية القطرية الجارية لتثبيت وقف إطلاق النار والعودة لاتفاق 19 يناير وضمان تنفيذ مراحله الثلاث. كما تبادل الوزيران الرؤى إزاء مختلف القضايا والموضوعات التي تمس أمن واستقرار المنطقة.