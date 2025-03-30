شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار طرح منتجات كعك العيد والبسكويت بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح منتجات كعك العيد والبسكويت بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بجانب توفير السلع الأساسية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة تصل الى 30%، تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.

وتطرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية في منافذ المجمعات والشركات التابعة المنتجات ويتم طرح علبة بسكويت نشادر بـ170 جنيها زنة 1 كيلو جرام وعلبة كحك سادة وزن 1 كيلو بسعر 170 جنيها وكعك ملبن بسعر 160 جنيها، وكعك مكسرات زنة 1 كيلو جرام بسعر 230 جنيها وغريبة سادة بـ 180 جنيها للكيلو، وغريبة لوز بـ210 جنيهات وبيتى فور عادى بسعر 190 جنيها وبيتى فور لوكس بسعر 220 جنيها وبيتى فور سابليه بسعر 220 جنيه وكوكيز بسعر 190 جنيها وبسكو فور بسعر 190 جنيها للكيلو.

كما يتم طرح علبة كعك مشكل "كرتون" وزن 1 كيلو بسعر 180 جنيها وعلبة وزن 2 كيلو مشكل بسعر 360 جنيها، وطرح علبة 3 كيلو مشكل بسعر 535 جنيها، وعلبة 4 كيلو مشكل بسعر 725 جنيها، وعلبة 5 كيلو مشكل بسعر 900 جنيها كما تم توفير علبة كعك فاخر مكسرات زنة 1 كيلو بسعر 210 جنيها ، وعلبة كعك 2 كيلو مسكرات بسعر 415 جنيها وعلبة كعك مكسرات 3 كيلو بسعر 620 جنيها وعلبة كعك مكسرات 4 كيلو بسعر 840 جنيها، وعلبة كعك مكسرات 5 كيلو بسعر 1050 جنيها.