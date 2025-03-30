شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: التفتيش على 13 ألف منشأة واستيفاء 3356 منها لمتطلبات بيئة العمل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الحكومة عن تنفيذ حملات تفتيشية على 13 ألف منشأة لضمان استيفائها لمتطلبات بيئة العمل الآمنة، ما أسفر عن التزام 3356 منشأة بتلك المعايير.

جاء ذلك في أول تقرير متابعة ربع سنوي عن أداء الحكومة خلال عام 2024/2025، وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي (2024-2027)، والذي تم عرضه أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وأكدت الحكومة استمرار جهودها في متابعة أوضاع العمال والمنشآت، حيث تم النظر في 4325 شكوى، وتحرير 4564 محضرًا للمنشآت المخالفة، إلى جانب 1119 محضرًا تم تحريرها بعد بحث الشكاوى.

ويأتي التقرير الحكومي في إطار التزام الحكومة أمام المجلس بمتابعة تنفيذ برنامج عملها طوال فترة تنفيذه بما يسهم في رصد مستوى الإنجاز المحقق وتقييم الأداء الحكومي بشكل ربع سنوي بصورة واقعية تعكس معدلات الأداء الحقيقية.

وقد وجه المستشار الدكتور رئيس المجلس، الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي، (رئيس مجلس الوزراء) على التزامه بتنفيذ تعهداته أمام المجلس أثناء منح الثقة لحكومته.

وكان مجلس النواب قد وافق يوم 18 يوليو 2024 علي برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، عن الفترة (2024-2027) ومنحها الثقة، فى ضوء المواد الدستورية واللائحية، مع التوجيه بسرعة تنفيذ التوصيات التى تضمنها تقرير اللجنة الخاصة التى شُكلت لدراسة البرامج.