شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لمعرفة سلامة الرنجة قبل تناولها.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء نصارالأحد، 30 مارس 2025 05:00 ص
بعد أيام قليلة يحتفل المصريين بعيد الفطر المبارك حيث يقبل الكثير علي تناول الأسماك المدخنة مثل الرنجة كأحد العادات الغذائية و مظاهر الاحتفال بعيد الفطر لذلك هناك عدد من المعلومات والنصائح الهامة لجمهور المستهلكين لمعرفتها واتباعها حفاظا علي الصحة العامة.وفى التقرير التالى نتعرف على كيفية الكشف عن سلامة الرنجة بعدة طرق:
1- التأكد من عدم وجود أى نموات فطرية علي السطح .
2- التأكد من أن الرنجة متماسكة وليست عالية الطراوة "عيب تصنيع بغرض الكسب من خلال وزن أكبر" ولايوجد أي تهتكات للجلد والأنسجة.
3- شم الرائحة وخاصة حول الفتحة الموجودة قرب الذيل فلو ظهرت رائحة غريبة او مشابهة للبيض الفاسد فذلك يعني فساد الرنجة.
4- يمكنك ايضا الضغط بأصبعي السبابة والابهام حول هذه الفتحة فاذا خرجت مواد لزجة أو غازات تكون السمكة فاسدة.
5- يعتبر اللون أيضا دليلا هاما فالرنجة السليمة تكون ذهبية اللون اما اذا تحول اللون الي الاصفر الباهت البني فهي غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
6- كل هذه العوامل يمكن أن تكون مؤشر لدخول السمكة في مرحلة فساد من عدمه - والرنجة بشكل عام عرضة للتلف والتلوث بالميكروبات الممرضة والفطريات المفرزة للسموم الفطرية إذا لم يراعي كل عوامل الجودة في الإنتاج وحتى الاستهلاك.سلامة تداول واستهلاك الرنجة :
1- التأكد من أن الرنجة معروضة في ثلاجات العرض وليس الهواء الطلق.
2- التأكد من بطاقة البيانات المدونة من حيث تاريخ الإنتاج – مدة الصلاحية – طريقة التدخين علي البارد أم علي الساخن.
3- يفضل طهي الرنجة المدخنة علي البارد في قليل من الزيت طهيا جيدا.
4- اضافة عصير الليمون لخفض الـpH ورفع درجة الحموضة وبالتالي خلق بيئة غير مناسبة لنمو البكتيريا.
5- نزع جلد الأسماك المدخنة للتخلص من المواد الغير مرغوبة والضارة المترسبة من الدخان علي سطح الرنجة.
6- استهلك اللحم من الخارج دون فتح بطن الرنجة.
7- يحذر من استهلاك هذه المنتجات مثل الرنجة أو الفسيخ أو الملوحة لفئات معين من المستهلكين مثل مرضي ضغط الدم المرتفع وتصلب الشرايين والقلب وارتفاع نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم – نتيجة للمحتوي العالي من الصوديوم في هذه المنتجات.
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