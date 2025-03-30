شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لمعرفة سلامة الرنجة قبل تناولها.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

بعد أيام قليلة يحتفل المصريين بعيد الفطر المبارك حيث يقبل الكثير علي تناول الأسماك المدخنة مثل الرنجة كأحد العادات الغذائية و مظاهر الاحتفال بعيد الفطر لذلك هناك عدد من المعلومات والنصائح الهامة لجمهور المستهلكين لمعرفتها واتباعها حفاظا علي الصحة العامة.

وفى التقرير التالى نتعرف على كيفية الكشف عن سلامة الرنجة بعدة طرق:

1- التأكد من عدم وجود أى نموات فطرية علي السطح .

2- التأكد من أن الرنجة متماسكة وليست عالية الطراوة "عيب تصنيع بغرض الكسب من خلال وزن أكبر" ولايوجد أي تهتكات للجلد والأنسجة.

3- شم الرائحة وخاصة حول الفتحة الموجودة قرب الذيل فلو ظهرت رائحة غريبة او مشابهة للبيض الفاسد فذلك يعني فساد الرنجة.

4- يمكنك ايضا الضغط بأصبعي السبابة والابهام حول هذه الفتحة فاذا خرجت مواد لزجة أو غازات تكون السمكة فاسدة.

5- يعتبر اللون أيضا دليلا هاما فالرنجة السليمة تكون ذهبية اللون اما اذا تحول اللون الي الاصفر الباهت البني فهي غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

6- كل هذه العوامل يمكن أن تكون مؤشر لدخول السمكة في مرحلة فساد من عدمه - والرنجة بشكل عام عرضة للتلف والتلوث بالميكروبات الممرضة والفطريات المفرزة للسموم الفطرية إذا لم يراعي كل عوامل الجودة في الإنتاج وحتى الاستهلاك.

سلامة تداول واستهلاك الرنجة :1- التأكد من أن الرنجة معروضة في ثلاجات العرض وليس الهواء الطلق.2- التأكد من بطاقة البيانات المدونة من حيث تاريخ الإنتاج – مدة الصلاحية – طريقة التدخين علي البارد أم علي الساخن.3- يفضل طهي الرنجة المدخنة علي البارد في قليل من الزيت طهيا جيدا.4- اضافة عصير الليمون لخفض الـpH ورفع درجة الحموضة وبالتالي خلق بيئة غير مناسبة لنمو البكتيريا.5- نزع جلد الأسماك المدخنة للتخلص من المواد الغير مرغوبة والضارة المترسبة من الدخان علي سطح الرنجة.6- استهلك اللحم من الخارج دون فتح بطن الرنجة.7- يحذر من استهلاك هذه المنتجات مثل الرنجة أو الفسيخ أو الملوحة لفئات معين من المستهلكين مثل مرضي ضغط الدم المرتفع وتصلب الشرايين والقلب وارتفاع نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم – نتيجة للمحتوي العالي من الصوديوم في هذه المنتجات.