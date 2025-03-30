شكرا لقرائتكم خبر عن مراحل توطين صناعة المترو والمونوريل وعربات السكة الحديد والقطار السريع.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تعمل وزارة النقل على توطين عدة صناعات لتقليل الاعتماد على العملة الصعبة والاعتماد على التصنيع المحلى والعمل على تقليل فاتورة الاستيراد، والمترو والقطارات بكل أنواعها، من بين الصناعات التى تعمل الوزارة على توطين صناعتها فى مصر.

وتتعاون وزارة النقل مع شركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية، من خلال الشراكة مع الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية "نيرك" لإنشاء مصنع لإنتاج قطارات مترو الأنفاق، حيث تم التعاقد مع الهيئة القومية للأنفاق على تصنيع وتوطين صناعة 40 قطار مترو بإجمالى "320 عربة" لخطوط مترو القاهرة الكبرى الثانى والثالث وجارى إنشاء المصنع بمنطقة شرق بورسعيد.

كما تم التعاون مع شركة نيرك الوطنية وإحدى الشركات العالمية المتخصصة في إنشاء مصنع لإنتاج عربات السكك الحديدية العالمية المتخصصة في منطقة شرق بورسعيد وتنفيذ هذا التعاون بالجنيه المصري وقد تم الاتفاق على تحقيق نسبة توطين لعربات السكك الحديدية تصل إلى 80 %.

ويتم تمويل مشروع إنشاء مصنع شركة نيرك بمنطقة شرق بور سعيد، من خلال تمويل مشترك من البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي ومصرCIB، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وتم توقيع عقود التمويل وجارى إنشاء المصنع، ضمن خطط الدولة لتوطين صناعات السكك الحديدية والوحدات المتحركة بالجر الكهربائى.

وتبلغ مساحة مصنع الشركة بشرق بورسعيد 300 ألف متر مربع مقسمة على ثلاث مراحل كل مرحلة بمساحة تصل إلى 100 ألف متر مربع، تتضمن المرحلة الأولى الجاري العمل على بنائها، مصنعاً لعربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، والمرحلة الثانية لتصنيع الوحدات المتحركة للمونوريل والقطار السريع والقطار الكهربائي الخفيف والمرحلة الثالثة لإعادة تأهيل العربات القديمة لمترو الأنفاق والسكك الحديدية.

ومن المقرر أن يقوم مصنع نيرك فور تشغيله وبالشراكة مع هيونداي روتيم الكورية بتصنيع 40 قطار مترو بإجمالي 320 عربة مترو مكيفة جديدة لخطى مترو القاهرة الكبرى الثاني والثالث، وجاري التعاقد على تصنيع وتوريد 500 عربة سكة حديد،ٍ مخطط تصنيعها محلياً مع وزارة النقل بمشاركة إحدى الشركات الأجنبية العالمية المتخصصة في صناعة وسائل النقل.