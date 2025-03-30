شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تحل 320 مشكلة تجارية خلال الربع الأول لتعزيز الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

في إطار جهودها لدعم حركة التجارة الخارجية، نجحت الحكومة خلال الربع الأول من العام (2024/2025) في حل 320 مشكلة تجارية على المستويين الإقليمي والثنائي، مما ساهم في تعزيز مرونة النظام التجاري وتحسين قدرة المصدرين على مواجهة التحديات في الأسواق المختلفة.

جاء ذلك في أول تقرير متابعة ربع سنوي عن معدلات أدائها خلال عام (2024/2025) وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي (2024-2027) أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن خطة الحكومة لتسهيل النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وإزالة العوائق التجارية التي تعترض حركة الصادرات، بما يسهم في رفع كفاءة التعامل مع الأزمات التجارية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

ويأتي التقرير الحكومي في إطار التزام الحكومة أمام المجلس بمتابعة تنفيذ برنامج عملها طوال فترة تنفيذه بما يسهم في رصد مستوى الإنجاز المحقق وتقييم الأداء الحكومي بشكل ربع سنوي بصورة واقعية تعكس معدلات الأداء الحقيقية.

وقد وجه المستشار الدكتور رئيس المجلس الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي، (رئيس مجلس الوزراء) على التزامه بتنفيذ تعهداته أمام المجلس أثناء منح الثقة لحكومته.

وكان مجلس النواب قد وافق يوم 18 يوليو 2024 علي برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، عن الفترة (2024-2027) ومنحها الثقة، فى ضوء المواد الدستورية واللائحية، مع التوجيه بسرعة تنفيذ التوصيات التى تضمنها تقرير اللجنة الخاصة التى شُكلت لدراسة البرامج.