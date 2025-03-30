تعرف على الفرق بين الأرز البنى والأرز الأبيض

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يُعد الأرز البنى أحد أكثر الحبوب الغنية بالفوائد الصحية، لكنه لا يحظى بالانتشار نفسه الذي يحظى به الأرز الأبيض، رغم أنه أكثر قيمة غذائية، و مع تزايد الوعي الصحي حول أهمية الغذاء الطبيعي، بدأ الكثيرون في العودة إلى الأرز البني كبديل صحي، خاصة أنه غني بالألياف والفيتامينات والمعادن، ما يجعله خيارًا مثاليًا للراغبين في تحسين صحتهم.



ويتساءل البعض عن الفرق بين الأرز البني والأرز الأبيض؟

أوضح الدكتور أحمد سرور الباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية أن الأرز البني هو الأرز الكامل الذي يتم إزالة قشرته الخارجية فقط أثناء عملية الضرب، لكنه يحتفظ بالنخالة (الطبقة الخارجية) والجنين، مما يمنحه لونًا بنيًا خفيفًا وقوامًا أكثر خشونة، أما الأرز الأبيض، فيتم إزالة النخالة والجنين خلال عملية التبييض، مما يفقده جزءًا كبيرًا من قيمته الغذائية.

أضاف أن الأرز البني غني بالألياف، مما يساعد على تحسين عملية الهضم ويمنح شعورًا بالشبع لفترة أطول، في حين أن الأرز الأبيض يُهضم بسهولة ويُطهى بسرعة، لكنه يفقد نسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن أثناء التبييض.