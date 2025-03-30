شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يحذر الأطباء البيطريون من شرب المياه الغازية بعد تناول "الملوحة"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الدكتور أحمد حمدى مدير مديرية الطب البيطري بسوهاج، من شرب المياه الغازية بعد تناول وجبة من الملوحة، موضحا أن المياه الغازية تحتوى على بيكربونات الصوديوم، وهو يؤدى إلى حبس الأملاح فى الجسم، ناصحا بشرب الشاي الأخضر أو الكركدية، أو النعناع أو القرفة، بالإضافة إلى بعض ثمرات الفواكه، مثل: الموز والبرتقال والكنتالوب، نظرا لاحتوائهم على البوتاسيوم الذى يساعد على إخراج الأملاح الزائدة من الجسم.

وأوضح حمدى، أن هناك الكثير من الخفايا الواجب معرفتها قبل الاتجاه لشراء الملوحة، بخلاف الطرق السليمة لتناولها، وهى:

1- الحجم الكبير من الملوحة، هي السمكة "الذكر"، وتتميز بوجود أسنان واضحة في فم السمكة، أما الحجم المتوسط أو الصغير فهو "الأنثى"، وتتميز بالبطن العريضة ولا يوجد لديها أسنان.

2- الملوحة الذكر يميزها كم اللحم الذى يفوق الأنثى، إلا أن نسيج لحم الأثنى أكثر طراوة.

3- تجنب السمكة "المهرية"، وكذلك الجافة بشكل ملحوظ.

4- حاول شم رائحتها، حيث أن الملوحة الفاسدة رائحتها نفاذة.

5- السمكة اللي تقطع بسهولة معك، وشوكها سهل إزالته تجنب شرائها أيضا.

6- لون لحم الملوحة الصالحة للاستهلام الآدمى أحمر، أما الفاسد فلونه أسود أو غامق لدرجة كبيرة.