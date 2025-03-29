شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والأردن وسوريا.. هذه الدول تحتفل بعيد الفطر الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت العديد من الدول العربية والإسلامية اليوم الجمعة، عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام، ونستعرض فيما يلى الدول التى أعلنت الاثنين أول أيام عيد الفطرالمبارك.

دول أعلنت الاثنين أول أيام عيد الفطرالمبارك

مصر.. أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن بعد غد الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك بعد تعذر رؤية هلال شوال مساء اليوم.

سوريا.. كما أعلن القاضى الشرعى الأول بدمشق أن غدا الأحد هو المتمم لشهر رمضان المبارك، والاثنين أول أيام عيد الفطر السعيد فى سوريا، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.

الأردن.. كذلك أعلنت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أن غدا الأحد المتمم لشهر رمضان والاثنين أول أيام عيد الفطر السعيد فلا المملكة.

وفى العراق أعلن ديوان الوقف السنى، اليوم السبت، أن بعد غد الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

كما أعلن مكتب المرجع الأعلى على السيستانى، الذى يعتبر أعلى مرجعية للشيعة فى العراق، أن يوم غد الأحد هو المكمل لشهر رمضان والاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك.

بينما أعلن وزير الأوقاف والشئون الدينية في كردستان العراق بشتوان صادق، خلال مؤتمر صحفى، أن "لجنة رؤية الهلال اجتمعت اليوم وثبت رؤية الهلال، وأن يوم غد أول أيام عيد الفطر المبارك".

وفى سلطنة عمان أفادت وكالة الأنباء الرسمية نقلا عن لجنة استطلاع الهلال بأن يوم غد الأحد هو المتمم لشهر رمضان، وأن يوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك بعد تعذر رؤية هلال شوال.