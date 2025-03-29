شكرا لقرائتكم خبر عن بينها السعودية والإمارات والكويت.. هذه الدول تحتفل بعيد الفطر غدا الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت العديد من الدول العربية والإسلامية اليوم الجمعة، عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام، ونستعرض فيما يلى الدول التى أعلنت الأحد أول أيام عيد الفطرالمبارك.

دول أعلنت الأحد أول أيام عيد الفطرالمبارك

أعلنت كل من المملكة العربية السعودية وقطر ودول عربية أخرى أن يوم غد الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن دائرة الأهلة في المحكمة العليا عقدت جلسة مساء اليوم للنظر فيما يردها بشأن ترائي هلال شهر شوال لهذا العام 1446هجرية، وبناء على شهادة عدد من الشهود العدول برؤية الهلال قررت الدائرة أن يوم غد الأحد الموافق 30 مارس هو أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام.

بدورها، أعلنت لجنة تحرى رؤية الهلال في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقطر أن يوم غد الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك في الدولة، وذلك في بيان للجنة صدر عقب اجتماعها بمبنى الوزارة مساء اليوم.

من جانبه، أعلن ديوان الرئاسة فى الإمارات أن يوم غد هو أول أيام عيد الفطر المبارك في دولة الإمارات بعد ثبوت رؤية هلال شوال ثبوتا شرعيا مساء هذا اليوم، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.

وفي الكويت، أعلنت هيئة الرؤية الشرعية ثبوت رؤية هلال شهر شوال، وأن غدا الأحد هو أول أيام عيد الفطر السعيد.

وفي البحرين، أعلنت هيئة الرؤية الشرعية أن الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي اليمن، أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد أن غدا الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك بعد ثبوت رؤية هلال شوال.

وفى لبنان، أعلن دار الفتوى أن يوم غد أول أيام عيد الفطر، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

وفي السودان، أعلن مجمع الفقه الإسلامي عبر بيان، أن يوم غد الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفى فلسطين: مفتى القدس والديار الفلسطينية محمد حسين يعلن غدا الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك.

من جهتها، أعلنت تركيا أن يوم الأحد 30 مارس سيكون أول أيام العيد.