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بعد إعلان دار الإفتاء.. تعرف على موعد إجازة البنوك فى عيد الفطر المبارك

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بعد إعلان دار الإفتاء.. تعرف على موعد إجازة البنوك فى عيد الفطر المبارك

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القاهرة - سامية سيد - كتب - أحمد يعقوب

السبت، 29 مارس 2025 09:21 م

قرر البنك المركزى المصرى، بمناسبة عيد الفطر المبارك، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 30 مارس 2025 حتى يوم الأربعاء الموافق 2 إبريل 2025، على أن يُستأنف العمل صباح الخميس الموافق 3 إبريل 2025.

وأعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الأحد الموافق الثلاثون من شهر مارس لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر رمضان لعام ألف وأربعمائة وستة وأربعين هجريًّا، وأن يوم الاثنين الموافق الحادى والثلاثين من شهر مارس لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر شوال لعام ألف وأربعمائة وستة وأربعين هجريًّا.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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