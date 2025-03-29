شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلان دار الإفتاء.. تعرف على موعد إجازة البنوك فى عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

قرر البنك المركزى المصرى، بمناسبة عيد الفطر المبارك، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 30 مارس 2025 حتى يوم الأربعاء الموافق 2 إبريل 2025، على أن يُستأنف العمل صباح الخميس الموافق 3 إبريل 2025.

وأعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الأحد الموافق الثلاثون من شهر مارس لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر رمضان لعام ألف وأربعمائة وستة وأربعين هجريًّا، وأن يوم الاثنين الموافق الحادى والثلاثين من شهر مارس لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر شوال لعام ألف وأربعمائة وستة وأربعين هجريًّا.