شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الفلك الدولي: 14 دولة تبدأ عيد الفطر يوم الاثنين.. منها مصر والان مع تفاصيل الخبر

كشف مركز الفلك الدولي نتائج تحري هلال أول الشهر (شوال) وأول أيام عيد الفطر المبارك بالوطن العربى والعالم الإسلامي ، كما يلى:

الأحد 30 مارس 2025:

1 . الإمارات

2 . البحرين

3 . السودان

4 . الكويت

5 . المملكة العربية السعودية

6 . اليمن

7 . تركيا

8 . فلسطين

9 . قطر



الإثنين 31 مارس 2025

1 . الأردن

2 . العراق

3 . المغرب (التحري يوم الأحد)

4 . الهند (التحري يوم الأحد)

5 . أندونيسيا

6 . إيران (التحري يوم الأحد)

7 . باكستان (التحري يوم الأحد)

8 . بروناي (التحري يوم الأحد)

9 . بنغلادش (التحري يوم الأحد)

10 . سوريا

11 . عُمان

12 . ليبيا

13 . ماليزيا (التحري يوم الأحد)

14 . مصر