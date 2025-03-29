شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الفلك الدولي: 14 دولة تبدأ عيد الفطر يوم الاثنين.. منها مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالسبت، 29 مارس 2025 09:13 م
كشف مركز الفلك الدولي نتائج تحري هلال أول الشهر (شوال) وأول أيام عيد الفطر المبارك بالوطن العربى والعالم الإسلامي ، كما يلى:الأحد 30 مارس 2025:
1 . الإمارات
2 . البحرين
3 . السودان
4 . الكويت
5 . المملكة العربية السعودية
6 . اليمن
7 . تركيا
8 . فلسطين
9 . قطر
1 . الأردن
2 . العراق
3 . المغرب (التحري يوم الأحد)
4 . الهند (التحري يوم الأحد)
5 . أندونيسيا
6 . إيران (التحري يوم الأحد)
7 . باكستان (التحري يوم الأحد)
8 . بروناي (التحري يوم الأحد)
9 . بنغلادش (التحري يوم الأحد)
10 . سوريا
11 . عُمان
12 . ليبيا
13 . ماليزيا (التحري يوم الأحد)
14 . مصر
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