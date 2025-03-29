شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي الجمهورية يهنئ رئيس الوزراء وشيخ الأزهر بحلول عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدَّم الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بأسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وإلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإلى الوزراء، وكافة قيادات الدولة، وكبار رجالاتها، وإلى الشعب المصري العظيم؛ بحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله على المسلمين بالخير واليُمن والبركات.

وأعرِب المفتي، عن أمله في أن يكون العيدُ مناسبةً لتعزيز التلاحم والتآخي بين أبناء الأمَّة وفرصةً لتجديد العزم على النهوض بها، مستمسكين بقيمنا الراسخة في التضامن والتكافل، عاملين على رفعتها وتقدُّمها، مؤكدًا أنَّ مشاهد العيد التي تتجلَّى في التراحم والتزاور والتسامح، يجب أن تمتدَّ إلى واقعنا الأوسع، فنتكاتف جميعًا في بناء مجتمعاتنا، ونمدَّ يد العون إلى كل مستضعف، وفي القلب منهم أهلنا في غزة الجريحة، الذين يواجهون ببطولةٍ نادرةٍ ألوانًا من العدوان والظلم، سائلين المولى أن يُعجِّل برفع الكرب عنهم، وأن يُعيد للقدس وأكنافها الأمن والسلام.