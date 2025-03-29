شكرا لقرائتكم خبر عن 9 دول عربية تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر.. و7 تؤكد الاثنين غرة شوال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت العديد من الدول العربية والإسلامية اليوم الجمعة، عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام.

دول أعلنت الأحد أول أيام عيد الفطرالمبارك

- فى السعودية، أعلن الديوان الملكى أن المحكمة العليا قررت أن يوم غد الأحد الموافق 30 مارس 2025، هو أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام 1446 هجري.

- فى قطر، أعلنت لجنة تحرى رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن غدا الأحد 30 مارس 2025، هو أول أيام عيد الفطر المُبارك.

- فى الإمارات: أعلن ديوان الرئاسة أن غدا الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك فى الدولة.

فى لبنان: دار الفتوى أعلنت يوم غد الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك.

- من جهتها، أعلنت تركيا أن يوم الأحد 30 مارس سيكون أول أيام العيد.

- فى اليمن: دار الإفتاء فى صنعاء تعلن يوم غد الأحد اول أيام عيد الفطر المبارك. وزارة الأوقاف بالحكومة اليمنية فى عدن تعلن الأحد أيضا أول أيام عيد الفطر المبارك.

- فى الكويت: هيئة الرؤية الشرعية تعلن غدا الأحد أول أيام عيد الفطر السعيد.

- فى فلسطين: مفتى القدس والديار الفلسطينية محمد حسين يعلن غدا الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك.- فى سلطنة عمان: الاثنين.. أول أيام عيد الفطر المبارك بعد تعذّر رؤية هلال شهر شوال لعام 1446 هجرى (وكالة الأنباء العمانية).

دول أعلنت الاثنين هو أول أيام عيد الفطر

- فى سوريا: القاضى الشرعى الأول بدمشق يعلن غدا الأحد هو المتمم لشهر رمضان المبارك، والاثنين أول أيام عيد الفطر السعيد.

- فى الأردن: غدا الأحد المتمم لشهر رمضان والاثنين أول أيام عيد الفطر السعيد.

- فى العراق: الوقف السنى يعلن يوم الاثنين أول أيام عيد الفطر. دار الإفتاء تعلن الأحد أول أيام العيد.

- فى مصر: دار الإفتاء تعلن أن غدا الأحد الموافق 30 مارس هو المكمل لشهر رمضان، وأن يوم الاثنين هو أيام عيد الفطر المبارك فى مصر بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال.

- فى أستراليا، أعلن مجلس الإفتاء الأسترالى رسميا أن عيد الفطر سيوافق يوم الاثنين، 31 مارس 2025، بناءً على عدم توفر شروط رؤية الهلال مساء السبت.

- كما أعلنت كل من إندونيسيا وبنجلاديش يوم الاثنين أيضا أول أيام العيد.

إذا تم رصد الهلال مساء السبت، فإن يوم الأحد 30 مارس سيكون أول أيام عيد الفطر، أو أما إذا تعذرت رؤية الهلال يوم السبت، فسيكون يوم الاثنين 31 مارس هو أول أيام العيد.

وتختلف المواعيد قليلا بين الدول بناء على الحسابات الفلكية والظروف المحلية، فإن الجميع يتطلع إلى الاحتفال بهذه المناسبة السعيدة التى تجمع المسلمين فى كل أنحاء العالم.