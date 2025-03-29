شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاجات فى بريطانيا وفرنسا وألمانيا: أوقفوا تصدير الأسلحة لإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرجت اليوم السبت فى مدن ألمانية عدة وفى بريطانيا وفرنسا مظاهرات لإحياء ذكرى يوم الأرض، وطالبت بدعم الشعب الفلسطينى وبإنهاء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة.

ونظمت مؤسسات وجمعيات فلسطينية وعربية ومجموعات مناصرة لفلسطين مظاهرات ووقفات فى دورتموند وبون وفرانكفورت، وتدخلت السلطات لوقفها.

وفى برلين، شاركت حركات وجمعيات تتصدرها حركة الصوت اليهودى ومجموعة "عين على فلسطين" و"فلسطين تقاوم" وغيرها من التنظيمات الداعمة لفلسطين فى احتجاجات للتنديد باستمرار ما يصفونها بـ"الإبادة الجماعية" فى غزة.

ومن ساحة بوتسدام وسط برلين، دعا المتظاهرون الحكومة الألمانية إلى وقف تزويد إسرائيل بالسلاح ووقف شلال الدم فى قطاع غزة.

وفى باريس، نظمت جمعية "يورو فلسطين" مظاهرة تحت شعار "فلسطين لا يمكن أخذها ولا بيعها".

وكانت المسيرة صامتة، وحمل خلالها المحتجون توابيت رمزية لأطفال، فى إشارة إلى المجازر التى يرتكبها الاحتلال فى القطاع.

وفى بريطانيا، تظاهر متضامنون مع القضية الفلسطينية فى مدينة مانشستر، داعين إلى وقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

وطالب المتظاهرون الحكومة بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وإنهاء ما اعتبروه تواطؤا منها فى جرائم حرب محتملة، ودعوا المجتمع الدولى إلى محاسبة القادة الإسرائيليين بتهمة الإبادة الجماعية.

ويوم الأرض ذكرى يحييها الفلسطينيون فى 30 مارس من كل عام استذكارا للإضراب العام والاشتباكات التى جرت فى اليوم نفسه من عام 1976 بين سكان بلدات وقرى عدة فى أراضى الـ48 وقوات الجيش والشرطة الإسرائيلية.