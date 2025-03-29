شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات مصرية كويتية حول مستجدات الأوضاع فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جرى اتصال هاتفى اليوم السبت بين د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وعبد الله اليحيا وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة.

تناول الوزير عبد العاطى مجمل أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وثمَّن عاليًا تنامى وتيرة تطور العلاقات بين البلدين الشقيقين، مثنيًا على الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التى تجمع مصر والكويت، معربًا عن التطلع لدفع وتيرة التعاون مع دولة الكويت الشقيقة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس والأمير بتعميق العلاقات بين البلدين، والاستمرار فى تطويرها فى مختلف مجالات التعاون الثنائى، وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

كما تبادل وزير الخارجية الرؤى مع نظيره الكويتى حول مستجدات الأوضاع فى قطاع غزة، وبحث سبل الترويج وحشد الدعم الدولى للخطة العربية-الإسلامية للتعافى المبكر وإعادة إعمار غزة، إلى جانب التنسيق بين الجانبين للإعداد لمؤتمر القاهرة الدولى لإعادة إعمار قطاع غزة. وقد تطرق الوزيران كذلك إلى مختلف القضايا والموضوعات الإقليمية.